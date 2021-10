Boa kan volgens vakbond niet strenger controleren op coronapas

Een strengere controle op hoe goed horecaondernemers het coronatoegangsbewijs checken is voor boa’s ‘niet uitvoerbaar’, zegt vakbond BOA ACP in een reactie op uitspraken van OMT-lid Marc Bonten. Die stelde maandagavond in Nieuwsuur dat gezien het oplopend aantal coronabesmettingen vooral de nu geldende regels, zoals het tonen van de coronapas, beter nageleefd moeten worden. Ook de controle op de QR-codes laat te wensen over, zei Bonten.