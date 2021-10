Laatste militaire president van Zuid-Korea overleden

De laatste generaal die in Zuid-Korea president werd, Roh Tae-woo, is op 88-jarige leeftijd overleden. De militair speelde een belangrijke rol bij een staatsgreep in 1979 die generaal Chun Doo-hwan aan de macht bracht. Roh diende die leider onder meer als minister van Sport en Binnenlandse Zaken. Hij is later veroordeeld wegens zijn rol in het regime van Chun.