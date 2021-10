Grote maatschappelijke druk ging vooraf aan fossiele stop ABP

Pensioenfonds ABP heeft voorafgaand aan het besluit te stoppen met beleggen in producenten van fossiele brandstoffen ‘heel veel brieven en telefoontjes’ gekregen van pensioendeelnemers en personeel. Dat zegt ABP-bestuursvoorzitter Corien Wortmann in een toelichting. Grote investeerders als pensioenfondsen en grote vermogensbeheerders ervaren al jaren grote druk om hun beleggingsbeleid versneld te vergroenen. Een milieuorganisatie als Greenpeace reageert daarom positief op de stap.

Wortmann ging in gesprek met journalisten niet in op de inhoud van de vele klachten aan het adres van het fonds. Wel benadrukte ze dat het ABP te weinig verwachtingen heeft dat er op de oude weg de komende jaren iets bereikt kan worden bij olie- en gasproducenten. Op basis van de gesprekken met pensioendeelnemers en klimaatrapporten concludeert het fonds dat nu het moment is om van koers te wijzigen, aldus Wortmann.

Op de vraag of het ABP nu ook andere grote pensioenfondsen gaat aansporen stappen te zetten om helemaal niet meer in fossiele brandstofproducenten te beleggen zei Wortmann dat ze hoopt ‘een inspiratie te zijn voor andere fondsen’. ‘We zullen allemaal een stap moeten zetten.’ Komend jaar scherpt het ABP de beleggingscriteria verder aan. ‘We zijn de afgelopen jaren terecht aangesproken op de belofte die bedrijven hebben gedaan om te vergroenen. We willen concreter laten zien in ons beleid waar de ondergrens ligt’, zei Wortmann daarover.

Vermogen

Greenpeace zegt in een reactie op het besluit dat de stap van het ABP ‘ontzettend belangrijk is’ en ‘opnieuw duidelijk maakt dat de tijd van kolen, olie en gas voorbijgaat’, zegt Faiza Oulahsen, hoofd Klimaat en Energie bij Greenpeace Nederland. ‘We verwachten deze stap ook van andere financiers, grote vervuilers en overheden’, aldus Oulahsen. Ook vakbond FNV reageert positief op het besluit.

ABP is niet de enige grote partij die gehoor geeft aan de maatschappelijke druk om met een duurzamer beleggingsbeleid te komen, al zijn de stappen waarvoor organisaties kiezen niet overal hetzelfde. De Londense vermogensinvesteerder Fidelity International, net als ABP goed voor honderden miljarden aan beheerd vermogen, kondigde dinsdag aan tegen 2030 de CO2-uitstoot van zijn portfolio met de helft te willen verminderen. Fidelity zegt daarbij samen te willen blijven werken met de bedrijven waarin het belegt om de uitstoot van CO2 te verlagen. Pas als bedrijven er niet in slagen binnen drie jaar tijd te vergroenen, stoot Fidelity zo’n organisatie af.