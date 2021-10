Australië wil tegen 2050 CO2-neutraal zijn, zo heeft premier Scott Morrison bekendgemaakt. Daarmee wordt bedoeld dat Australië niet meer CO2 zal uitstoten dan het opneemt. Het klimaatdoel wordt niet in wetgeving gevat.

De doelstelling komt na internationale kritiek in de aanloop naar de klimaattop die eind deze maand in Glasgow begint, nadat Morrison eerder weigerde met een klimaatdoel te komen. Australië is een van de grootste producenten van gas en steenkool, en behoort daarnaast ook nog eens tot een van de meest vervuilende landen ter wereld.

De premier zegt dat Australië het doel grotendeels zal bereiken met technologische ontwikkelingen. Daar zal de regering 20 miljard Australische dollar (ruim 12,9 miljard euro) voor vrijmaken.

Kolen en gas

Critici spreken van een zwak plan, onder meer omdat de regering bij het verminderen van de uitstoot afhankelijk zal zijn van consumenten en bedrijven. Ook zeggen zij dat Australië niet kan blijven rekenen op de export van kool en gas, omdat de vraag steeds kleiner wordt, en personeel in die sectoren daarop moet voorbereiden in plaats van aan hun lot over te laten.

Op dezelfde dag dat Morrison het klimaatdoel bekendmaakte, werd tegen zijn regering een aanklacht ingediend door inwoners van twee eilandjes bij de Australische noordkust. Zij vinden dat er niet genoeg tegen klimaatverandering is gedaan, waardoor nu hun woningen worden bedreigd door onder meer overstromingen en stormen.