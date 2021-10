Geen compensatie voor particuliere klant Vodafone na storing

De storing van maandag duurde alles bij elkaar zo’n drie uur. De oorzaak was een verbindingsprobleem tussen twee datacenters, meldde Vodafone.

Het was de derde keer in twee weken dat klanten van Vodafone problemen hadden met bellen of berichten versturen. Volgens het telecombedrijf stonden die op zichzelf en ontstonden ze op andere locaties door andere oorzaken.