Besi en KPN dalen op Damrak na kwartaalcijfers

Chiptoeleverancier Besi en telecomconcern KPN werden dinsdag lager gezet op de Amsterdamse beurs na publicatie van de kwartaalberichten. Buiten het Damrak kwamen grote bedrijven als Novartis, UBS en Reckitt Benckiser met resultaten. De Europese aandelenmarkten lieten bescheiden winsten zien in navolging van de nieuwe recordstanden op Wall Street. Beleggers kijken vooral uit naar de kwartaalrapporten van de grote Amerikaanse technologiebedrijven Microsoft en Google-moederbedrijf Alphabet, die later op de dag naar buiten komen.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,1 procent in de plus op 814,14 punten. De MidKap klom 0,4 procent tot 1073,21 punten. Frankfurt, Parijs en Londen wonnen tot 0,4 procent.

Besi (min 2,7 procent) was hekkensluiter in de AEX. De chiptoeleverancier zag de omzet in het derde kwartaal bijna verdubbelen in vergelijking met een jaar eerder. Ten opzichte van het tweede kwartaal daalden de inkomsten wel, mede vanwege problemen in de toeleveringsketen. Voor het vierde kwartaal rekent Besi op een omzetdaling met 5 tot 15 procent ten opzichte van het derde kwartaal. Branchegenoot ASMI (min 0,4 procent) brengt na sluiting van de Europese beurzen de resultaten naar buiten.

KPN

KPN verloor 0,6 procent. De telecomaanbieder is er afgelopen kwartaal opnieuw in geslaagd om meer omzet te halen uit mobiele diensten voor particulieren. Ook deed het telecombedrijf goede zaken op de zakelijke markt. De Franse concurrent Orange, die ook met resultaten kwam, zakte 3,7 procent in Parijs. Shell daalde 0,2 procent. Pensioenfonds ABP stopt met beleggen in producenten van fossiele brandstoffen, zoals olie- en gasconcerns, vanwege de verontrustende klimaatrapporten.

In Zürich klom UBS 2 procent. De Zwitserse bank, die wordt geleid door voormalig ING-topman Ralph Hamers, boekte in het derde kwartaal de hoogste winst sinds het eerste kwartaal van 2015. Novartis won 1 procent. De Zwitserse farmaceut boekte afgelopen kwartaal meer omzet en winst. In Londen steeg Reckitt Benckiser 4,5 procent. De Britse producent van consumentengoederen schroefde de omzetverwachting voor het hele jaar op na een sterk derde kwartaal. Het concern achter de keelpijntabletten Strepsils verkocht meer van zijn middelen tegen griep en verkoudheid.

De euro was 1,1599 dollar waard, tegen 1,1613 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,2 procent tot 83,56 dollar. Brentolie kostte 0,1 procent minder op 85,87 dollar per vat.