Reckitt verkoopt meer middelen tegen griep en verkoudheid

Het Britse verzorgings- en schoonmaakmiddelenconcern Reckitt Benckiser (RB) heeft in het derde kwartaal meer middelen tegen verkoudheids- en griepklachten verkocht dan een jaar eerder. RB is onder meer producent van de keelpijntabletten van het merk Strepsils. Vanwege de beperkende maatregelen tegen het coronavirus was er vorig jaar juist minder griep en verkoudheid bij mensen.

De vergelijkbare omzet steeg op jaarbasis met 3,3 procent naar bijna 3,3 miljard pond, omgerekend 3,9 miljard euro. RB verkocht ook meer van zijn luchtverfrisser Air Wick en vaatwasmachinereiniger Finish. De verkoop van het desinfectiemiddel Lysol ging wel licht omlaag. Een jaar eerder verkocht RB juist nog heel veel Lysol omdat mensen massaal schoonmaakmiddelen hamsterden vanwege de coronapandemie.

RB, dat ook merken als Durex, Clearasil, Nurofen, Vanish, Dettol en Cillit Bang heeft, is nu wat positiever gestemd over de omzetgroei in het gehele jaar. Wel heeft het bedrijf te kampen met hogere grondstoffenprijzen en de verstoringen in de wereldwijde toeleveringsketen.