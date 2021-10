Topman Samsung krijgt boete voor gebruik kalmerend middel

Lee kreeg het middel volgens zijn advocaten in een periode van vijf jaar 41 keer toegediend op doktersrecept. Hij was in behandeling gegaan na de ziekenhuisopname van zijn vader in 2014, die toen topman was van Samsung. De rechter legde Lee een boete op van 70 miljoen won, omgerekend ruim 50.000 euro.

Het personeel van de kliniek waar Lee het kalmeringsmiddel toegediend kreeg heeft ontkend iets verkeerd te hebben gedaan. Zij worden afzonderlijk berecht, omdat volgens de Zuid-Koreaanse wet zowel de ontvanger van een illegaal toegediend middel als degenen die het toedienen aansprakelijk gesteld kunnen worden.

Omkoopschandaal

De leider van Samsung zit al jaren in juridische problemen. Hij kwam in augustus nog voorwaardelijk vrij nadat hij was veroordeeld in een omkoopschandaal. Lee kan nog steeds in de gevangenis belanden als hij wordt veroordeeld voor andere aanklachten. Zo wordt zijn betrokkenheid bij financiële misdrijven nog onderzocht in verband met een fusie van twee filialen van Samsung in 2015.

Lee bekleedt bij Samsung formeel de positie van vicevoorzitter. Zijn vader Lee Kun-hee was tot zijn dood, iets meer dan een jaar geleden, de eigenlijke voorzitter. Die zat eerder ook al in de gevangenis vanwege corruptie.