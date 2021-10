Beurshandel in teken resultaten KPN en chipbedrijven Besi en ASMI

Op het Damrak staat de beurshandel dinsdag onder meer in het teken van de kwartaalresultaten van telecomconcern KPN en de chipbedrijven Besi en ASMI. Ook wordt uitgekeken naar de kwartaalberichten van de grote Amerikaanse technologiebedrijven Microsoft en Google-moederbedrijf Alphabet, die later op de dag naar buiten komen.

De AEX-index op Beursplein 5 lijkt op basis van de openingsindicatoren vrijwel vlak te beginnen aan de nieuwe handelsdag. Ook elders in Europa zullen de beurzen naar verwachting met kleine koersuitslagen openen. In Azië lieten de belangrijkste aandelenmarkten dinsdag een gemengd beeld zien. In Tokio sloot de Nikkei 1,8 procent in de plus in navolging van de nieuwe recordstanden op Wall Street. De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 0,5 procent in de min. De Chinese vastgoedbedrijven stonden onder druk door berichten dat Beijing onroerendgoedbelasting wil gaan heffen.

Chiptoeleverancier Besi zag de omzet in het derde kwartaal bijna verdubbelen in vergelijking met een jaar eerder. Ten opzichte van het tweede kwartaal daalden de inkomsten wel, mede vanwege problemen in de toeleveringsketen. Voor het vierde kwartaal rekent Besi op een omzetdaling met 5 tot 15 procent ten opzichte van het derde kwartaal. Branchegenoot ASMI brengt na sluiting van de Europese markten de resultaten naar buiten. Telecomconcern KPN boekte in het derde kwartaal een nettowinst van 185 miljoen euro op een omzet van dik 1,3 miljard euro. Het concern handhaafde daarbij de verwachtingen voor het gehele jaar.

NSI

Vastgoedinvesteerder NSI liet weten het aandeel in winkelcentrum Zuidplein in Rotterdam te verkopen. Het bedrijf is nu in totaal drie verkopen overeengekomen die in het vierde kwartaal zullen worden voltooid. De gezamenlijke bruto opbrengst bedraagt 64,3 miljoen euro.

In Zürich staat UBS in de belangstelling. De Zwitserse bank, die wordt geleid door voormalig ING-topman Ralph Hamers, boekte in het derde kwartaal de hoogste winst sinds het eerste kwartaal van 2015. De bank, die zich tegenwoordig meer richt op vermogensbeheer, profiteerde van de aantrekkende financiële markten.

De euro was 1,1602 dollar waard, tegen 1,1613 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,1 procent tot 83,70 dollar. Brentolie kostte 0,1 procent meer op 86,03 dollar per vat.