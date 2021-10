Nikkei boekt stevige winst na recordstanden op Wall Street

De aandelenbeurs in Tokio boekte dinsdag een stevige winst. Beleggers trokken zich op aan de positieve stemming op Wall Street, waar de Dow-Jonesindex en S&P 500 nieuwe recordstanden bereikten. Ook stonden de Aziatische fabrikanten van batterijen voor elektrische voertuigen in de belangstelling door het nieuws dat autoverhuurbedrijf Hertz 100.000 elektrische auto’s bij de Amerikaanse fabrikant Tesla wil bestellen. Daarnaast werd uitgekeken naar de resultaten van de grote Amerikaanse techbedrijven Microsoft en Google-moederbedrijf Alphabet, die later op de dag naar buiten komen.

De Japanse hoofdindex, de Nikkei 225, eindigde 1,8 procent hoger op 29.106,01 punten. Fast Retailing, de eigenaar van kledingketen Uniqlo, en techinvesteerder SoftBank, twee zwaargewichten op de beurs in Tokio, dikten 5 en 2 procent aan. Technologieconcern Sony, dat donderdag met cijfers komt, steeg ruim 2 procent en tikte het hoogste koersniveau sinds 2000 aan.

De Japanse accuproducent Panasonic klom 5 procent dankzij het positieve nieuws rond Tesla. Het Zuid-Koreaanse LG Chem, eigenaar van accufabrikant LG Energy Solution, won ruim 1 procent. De Chinese fabrikanten van elektrische auto’s BYD en Xpeng profiteerden eveneens van de grote order in de sector en stegen bijna 1 procent en ruim 11 procent in Hongkong. BYD liet daarnaast weten goedkeuring te hebben gekregen voor de afsplitsing van zijn chipdivisie.

De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 0,5 procent in de min. De Chinese vastgoedbedrijven stonden onder druk. Volgens Chinese staatsmedia wil Beijing in bepaalde regio’s van het land een proef houden om onroerendgoedbelasting te heffen. De Chinese president Xi Jinping wil al langer onroerendgoedbelastingen invoeren om speculatie op de woningmarkt tegen te gaan en de welvaartsverschillen in het land aan te pakken. De door schulden geplaagde vastgoedontwikkelaar Evergrande zakte 5 procent. Branchegenoten China Vanke en Country Garden verloren ruim 3 procent.