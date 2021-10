HEMA wil ook verse broodjes van Jumbo gaan verkopen

Winkelketen HEMA wil zijn samenwerking met supermarktketen Jumbo verder gaan uitbreiden door ook versproducten van Jumbo te verkopen, bijvoorbeeld verse broodjes. Dit gaat HEMA komende tijd uittesten in verschillende proeven. Ook wil de keten honderden winkels een opknapbeurt geven en spullen die HEMA verkoopt, moeten voortaan langer mee kunnen gaan. Wat betreft design wil HEMA ‘af van de wegwerpmaatschappij’.

Een en ander heeft HEMA bekendgemaakt bij de presentatie van zijn nieuwe strategie. Onlangs bracht de keten al naar buiten dat de samenwerking stopt met onder meer webwinkel Wehkamp. Ook werd afstand genomen van de buitenlandse avonturen van de afgelopen jaren. HEMA wil zich voortaan voornamelijk richten op zijn eigen webshop en zijn vestigingen in enkele Europese kernmarkten, waaronder Nederland, België en Luxemburg.

In totaal telt de uit 1926 stammende keten momenteel 750 winkels en 19.000 werknemers. De keten werkt inmiddels al een tijdje samen met Jumbo. In de supermarkten van die keten zijn schappen te vinden met diverse HEMA-artikelen.

HEMA ging lang gebukt onder een grote schuldenlast. Maar dat probleem speelt volgens een woordvoerster niet meer sinds de keten begin dit jaar is overgenomen door de familie Van Eerd, tevens de familie achter Jumbo, en investeerder Parcom. Nu is er volgens haar weer ruimte om te investeren in het ‘opfrissen’ van de winkels, iets waar lang geen geld voor beschikbaar zou zijn geweest.