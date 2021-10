KPN laat in kwartaalupdate weten wat het nog merkt van corona

Analisten houden in doorsnee rekening met cijfers die over gehele linie weinig zullen afwijken van de resultaten in dezelfde periode vorig jaar. De zakelijke tak zal naar verwachting wel wat minder omzet laten zien, denken kenners van ING. Maar dat wordt volgens hen waarschijnlijk grotendeels elders binnen het bedrijf gecompenseerd.

In het tweede kwartaal van dit jaar was de omzet ook al vrijwel gelijk aan een jaar eerder. Enerzijds slaagde de onderneming er toen in om meer particuliere klanten voor mobiel internet aan zich te binden, die gemiddeld ook meer besteedden. Dit was te danken aan abonnementen voor ongelimiteerd dataverbruik, nu consumenten na lockdowns gewend zijn geraakt aan videobellen en andere dataslurpende activiteiten. Maar tegelijkertijd zegden veel huishoudens hun vaste internetverbinding bij KPN op. Daar kwamen niet even veel klanten voor een combinatie van mobiel en vast internet in de plaats.