EU-ministers beraden zich over energiecrisis

De EU-ministers van Energie, onder wie Stef Blok, vergaderen in Luxemburg over de energiecrisis. De recent sterk gestegen energieprijzen treffen ook Nederlandse huishoudens en bedrijven. Op korte termijn kunnen de lidstaten zelf een aantal maatregelen nemen om de pijn te verzachten, maar de vraag is of er op Europees niveau moet worden ingegrepen om dit soort crises op de langere termijn te voorkomen.