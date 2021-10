Zes van de tien repatriëringsvluchten uit Marokko in Nederland

Maandagavond iets na 23.00 uur landde de laatste vlucht van de dag vanuit Marrakesh op Schiphol, om zo reizigers vanuit het Noord-Afrikaanse land weer op Nederlandse bodem te krijgen terwijl vluchtverkeer van en naar Nederland sinds donderdag verboden is. In de middag landde al een vlucht vanuit de noordoostelijke stad Nador in Rotterdam en een vliegtuig vanuit de westelijke kuststad Casablanca landde aan het begin van de avond in Amsterdam.

Uit angst voor het oplopend aantal coronabesmettingen in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, verbood Marokko sinds donderdag alle vluchten van en naar die landen. Transavia heeft toestemming gekregen tot en met vrijdag tien repatriëringsvluchten uit te voeren. Maandag gaf een woordvoerster aan dat iedereen die met de luchtvaartmaatschappij naar Marokko is gevlogen, ook deze week nog terug kan vliegen naar Nederland. Eerder werd nog gedacht dat er niet genoeg ruimte was op de tien vluchten voor de ongeveer 3500 mensen die met Transavia naar Marokko vlogen.