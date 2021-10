Biljoenenbedrijf Tesla flink omhoog op hoger Wall Street

Tesla was maandag de grote blikvanger op Wall Street. De producent van elektrische auto’s kreeg een miljardenorder en werd zoveel hoger gezet dat de onderneming na Apple, Microsoft, Amazon en Google-moeder Alphabet het vijfde Amerikaanse bedrijf wordt met een beurswaarde van minimaal een biljoen dollar. Aanleiding was het nieuws dat autoverhuurbedrijf Hertz een bestelling zou hebben geplaatst voor 100.000 elektrische auto’s bij Tesla.

Bronnen zeiden tegen persbureau Bloomberg dat de bestelling neerkomt op 4,2 miljard dollar aan omzet voor Tesla. Daarnaast verhoogde Tesla de prijzen voor zijn Model X en Model S en schroefde zakenbank Morgan Stanley het koersdoel voor het autobedrijf op. Verder was Tesla het meest verkochte automerk in Europa in september. Dat alles leidde tot een koerswinst van 12,7 procent voor het bedrijf van topman Elon Musk.

De Dow-Jonesindex sloot 0,2 procent hoger op 35.741,15 punten. De breed samengestelde S&P 500 klom 0,5 procent tot 4566,48 punten en techbeurs Nasdaq steeg 0,9 procent tot 15.226,71 punten.

Facebook

Facebook ging in aanloop naar de kwartaalpublicatie 1,3 procent omhoog na een lagere start. De laatste tijd kwam Facebook in het nieuws nadat een klokkenluidster een reeks interne documenten naar buiten had gebracht. Het socialemediabedrijf zou weinig doen tegen nepnieuws en complottheorieën.

Pinterest was een opvallende daler met een koersverlies van haast 13 procent. Betalingsbedrijf PayPal streeft ‘op dit moment’ geen overname na van digitaal prikbord voor afbeeldingen. Bloomberg meldde onlangs op basis van ingewijden dat de bedrijven gesprekken zouden voeren over een mogelijke samenvoeging. PayPal won juist 2,7 procent.

Kimberly-Clark

Aan het cijferfront ging de aandacht uit naar onder meer Kimberly-Clark, de producent van Huggies en Kleenex. Het bedrijf verlaagde opnieuw zijn winstverwachting voor het gehele jaar en daalde 2,2 procent. Ook Burger King-moederbedrijf Restaurant Brands International (min 5 procent) kwam met cijfers die tegenvielen door personeelstekorten en sterke concurrentie. De resultaten van liftenproducent Otis Worldwide (min 4,4 procent) konden beleggers evenmin bekoren.

De oliebedrijven Chevron, ExxonMobil en ConocoPhillips profiteerden van de verder stijgende olieprijzen met plussen tot 2 procent. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,2 procent tot 83,59 dollar. Brentolie werd 0,4 procent duurder op 85,83 dollar per vat.