Personeelstekorten zitten moederbedrijf Burger King dwars

Het moederbedrijf van Burger King had in de afgelopen periode veel last van personeelstekorten bleek bij de kwartaalupdate van het bedrijf. Restaurant Brands International, zoals de naam van het bedrijf luidt, moest daardoor sommige restaurants minder lang openen of zelfs helemaal sluiten. Ook was er meer concurrentie van andere fastfoodketens als McDonald’s en Wendy’s die veel investeerden in advertenties en nieuwe gerechten op het menu zetten.