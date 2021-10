Studentenvakbonden voeren actie tegen leenstelsel

Vakbond FNV Young & United en de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) voeren vanaf dinsdag tot en met volgende week donderdag actie tegen het leenstelsel. Ze willen daarmee harde toezeggingen van de formerende partijen afdwingen dat het leenstelsel wordt afgeschaft. En dat ‘compensatie voor de leenstelselgeneratie in het nieuwe regeerakkoord wordt opgenomen’.

De ‘actieweek’ begint dinsdag vlak na het middaguur met een mars in Den Haag, waaraan zo’n honderd studenten deelnemen. Daarnaast zijn er de komende dagen meerdere laserprojecties in verschillende studentensteden, zo laten de bonden weten. De reeks wordt afgesloten op 4 november met een twaalf uur durende actie in Den Haag.

Voorzitter Alina Danii Bijl van FNV Young & United zegt dat de studenten bij de vorige formatie in de steek zijn gelaten. ‘We zullen er alles aan doen om dat nu te voorkomen’, aldus Bijl. Joshua de Roos van de LSVb vult aan: ‘Al in de zomer hebben we met het SER Jongerenplatform een plan voor schuldenvrij studeren gepresenteerd. Dit kan zo uitgevoerd worden.’

De Tweede Kamer sprak bij de Algemene Politieke Beschouwingen vorige maand in grote meerderheid al uit dat het in 2015 ingevoerde leenstelsel weer plaats moet maken voor een basisbeurs.