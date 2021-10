Broekers-Knol: nog maar 600 opvangplekken in beeld na oproep

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft "op dit moment voor ruim zeshonderd asielzoekers opvangplekken in beeld" na de oproep van het kabinet aan de commissarissen van de Koning afgelopen vrijdag. Dat schrijft demissionair staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asiel) aan de Tweede Kamer. Het gaat om de helft van de gevraagde plekken: het kabinet vroeg aan de commissarissen om in elke provincie plek voor honderd asielzoekers te maken.

In Drenthe, Zeeland en Overijssel zijn al asielzoekers ondergebracht. "In andere provincies zijn al wel locaties op het oog, maar hier moet nog definitief over worden besloten of omwonenden moeten nog worden geïnformeerd", aldus Broekers-Knol. Dinsdag volgt een overleg tussen de bewindsvrouw, minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Ferd Grapperhaus van Justitie.