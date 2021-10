Formerende partijen praten met Nederlandse Bank en CPB

Het is niet de eerste keer dat Knot en Hasekamp bij de formatiegesprekken meepraten. Afgelopen juni werden ze uitgenodigd door de toenmalige informateur Mariëtte Hamer. Toen ging het over "de stand van de economie" en de begrotingsruimte voor de komende jaren. Het ligt in de lijn der verwachting dat de experts ook deze keer hierover uitleg geven aan de onderhandelaars en de informateurs Johan Remkes (VVD) en Wouter Koolmees (D66).

Bij de gesprekken zitten de partijleiders niet aan tafel, maar de secondanten Sophie Hermans (VVD), Rob Jetten (D66), Pieter Heerma (CDA) en Carola Schouten (CU) wel. In deze fase van de formatie voeren zij veel voorbereidende gesprekken, waarna partijleiders Mark Rutte (VVD), Sigrid Kaag (D66), Wopke Hoekstra (CDA) en Gert-Jan Segers (CU) zich weer aan de formatietafel voegen.