Just Eat Takeaway zakt op beurs na kritiek aandeelhouder

Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway was maandag een van de grootste dalers in de AEX-index. De kritiek van activistische aandeelhouder Cat Rock Capital Management maakte aandeelhouders ongerust. Verder keken beleggers vooruit naar de vele bedrijven die met cijfers komen deze week, zoals ASMI, KPN en Heineken. Ook internationaal komen er grote bedrijven als techondernemingen Microsoft, Apple en Google-moeder Alphabet met kwartaalcijfers.

Just Eat Takeaway verloor 1,9 procent. Cat Rock Capital Management is ontevreden over de ‘lage’ aandelenkoers van de maaltijdbezorger en wil dat het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl het eerder dit jaar overgenomen Amerikaanse Grubhub voor het einde van dit jaar afsplitst of verkoopt.

ArcelorMittal steeg 4,6 procent, onder meer door een sterke stijging van de koperprijs. ASMI ging 1,8 procent omhoog. Beleggers verwachten goede resultaten van het chipbedrijf dat dinsdag de boeken opent. Ook Shell (plus 1,6 procent) ging omhoog. Het olie- en gasbedrijf kan vermoedelijk profiteren van de gestegen prijzen voor die fossiele brandstoffen.

MidKap

De AEX ging een fractie omhoog, tot 813,02 punten. De MidKap steeg 0,2 procent en sloot op een stand van 1069,41 punten. De beurzen in Londen en Frankfurt stegen tot 0,4 procent. In Parijs daalde de CAC40-index juist 0,3 procent.

Monte dei Paschi zakte 2,4 procent in Milaan. Beleggers reageerden teleurgesteld op het nieuws dat de overname van de Italiaanse bank door zijn grote branchegenoot UniCredit (min 1,7 procent) niet doorgaat. De Italiaanse regering en UniCredit konden het niet eens worden over de voorwaarden van de verkoop. Monte dei Paschi is grotendeels in handen van de Italiaanse overheid, sinds Rome de bank in 2017 met miljarden te hulp moest schieten om te voorkomen dat die zou omvallen. In Londen klom HSBC 1,9 procent. De Britse bank zag de winst in het derde kwartaal fors stijgen en gaat voor 2 miljard dollar aan eigen aandelen inkopen.

De euro was 1,1613 dollar waard, tegen 1,1634 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,7 procent meer op 84,35 dollar. Brentolie klom 0,9 procent in prijs tot 86,28 dollar per vat.