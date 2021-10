Moderna claimt successen met proeven met kindervaccin

Het Amerikaanse farmaceutische concern Moderna claimt successen bij proeven met de vaccinatie van ruim 4700 kinderen in de leeftijd van zes tot en met elf jaar. Die bleken een maand na de tweede prik ‘een sterke robuuste reactie’ te hebben en immuniteit op te bouwen voor het coronavirus. Farmaceuten willen doorgaan met vaccinaties, nu er al zoveel volwassen zijn ingeënt. Ze hopen vaccins te kunnen leveren voor jonge kinderen.

De Amerikaanse regering is van plan naar schatting 28 miljoen kinderen te laten inenten. In de VS wonen meer dan 330 miljoen mensen en volgens officiële cijfers zijn vorig jaar circa 150 kinderen aan de gevolgen van het virus overleden.