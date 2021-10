Derde storing in twee weken bij Vodafone Nederland

Klanten van Vodafone Nederland hebben maandag weer last van een storing bij de provider. Het is de derde storing bij het telecombedrijf in twee weken. Klanten kunnen opnieuw hinder ondervinden bij het mobiel bellen en internetten.

Via allestoringen.nl is te zien dat er vanaf 13.15 uur meldingen binnenkwamen over een storing op het Vodafone-netwerk. Twee weken geleden kampte Vodafone ook al met twee storingen. Volgens het telecombedrijf stonden die op zichzelf en was het een gevolg van een menselijke fout.