Waterschappen: aanpassen aan klimaatverandering topprioriteit

Aanpassen aan extreem weer en inspelen op de sneller stijgende zeespiegel moeten een topprioriteit worden van het nieuwe kabinet. Dat stelt de Unie van Waterschappen in reactie op het KNMI, dat waarschuwt dat de risico’s door de klimaatverandering in Nederland groter worden.

Het KNMI noemt onder meer de hogere zeespiegel en een grotere kans op extreme regenbuien. ‘Toenemende hoosbuien en droogte betekenen niet alleen meer werk voor de waterschappen, maar ook voor het Rijk, de provincies en gemeenten. Iedereen moet vol aan de bak, zodat we ons versneld kunnen aanpassen aan de verandering. De tijd dat we water, land en bodem naar onze hand konden zetten is voorbij’, meldt voorzitter Rogier van der Sande van de Unie van Waterschappen.

Hij wijst erop dat de publicatie van het KNMI bevestigt wat de waterschappen in de praktijk al merken. ‘Nederland heeft in toenemende mate te maken met extreem weer. De wateroverlast in Limburg, Noord-Holland en Friesland van afgelopen zomer laten zien dat extreem weer vandaag de dag al voor problemen zorgt.’