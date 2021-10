Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen stijgt tot bijna 800

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is opgelopen tot bijna 800, het hoogste aantal sinds 9 juni. Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) meldt maandag dat nu in totaal 796 mensen behandeld worden vanwege Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn er 48 meer dan zondag.

In de afgelopen 24 uur werden er 73 nieuwe coronapatiënten binnengebracht op de verpleegafdelingen. Op de ic’s werden 19 nieuwe patiënten opgenomen.