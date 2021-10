Staatssecretaris over KNMI-rapport: ons leven verandert compleet

Klimaatverandering is geen abstracte materie, zegt demissionair staatssecretaris Steven van Weyenberg van Infrastructuur en Waterstaat bij de presentatie van het Klimaatsignaal’21 van het KNMI. ‘Als we niets doen, verandert ons leven compleet.’

Het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) voorspelde maandag in een onderzoeksrapport dat de gevaren van klimaatverandering voor Nederland groter zijn geworden. Zo stijgt de zeespiegel aan de kust mogelijk sneller dan verwacht en neemt het risico op hevige buien in de zomer toe.

Geen vrolijk nieuws, zegt Van Weyenberg over het rapport , ‘maar het laat wel zien wat klimaatverandering nou concreet betekent. De zeespiegelstijging: wat betekent dat voor onze dijken en onze waterkeringen? En wat betekent klimaatverandering voor de stad waar ik woon, waar het in de zomer misschien wel heel warm kan worden? Het is bovendien niet iets van de toekomst.’ Hij verwijst naar de overstromingen in Limburg van afgelopen zomer. ‘Het is al bij ons.’

Het onderzoek van het KNMI kan volgens de staatssecretaris bijdragen aan meer bewustzijn over de gevolgen van klimaatverandering voor Nederland. ‘Het is code rood voor het klimaat. Ook voor de kabinetsformatie. Ik ga er niet over als staatssecretaris, een van de grootste punten die bij de formatie op tafel zou moeten liggen is de vraag hoe we klimaatverandering gaan voorkomen. Én hoe we de samenleving gaan aanpassen aan de veranderingen die al bij ons zijn.’