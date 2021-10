Europese geneesmiddelenwaakhond kijkt naar coronapil

Het middel heet molnupiravir. Dat is ontwikkeld door de farmaceut Merck, in Europa actief onder de naam MSD, in samenwerking met Ridgeback Biotherapeutics. Bij de zogeheten rolling review kijkt het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) of het middel veilig is en werkt. Het is de laatste stap voordat de ontwikkelaars daadwerkelijk vragen om het middel toe te laten tot de Europese markt. Doordat de inspecteurs van het EMA nu alvast meekijken met de proeven, kunnen ze hun oordeel sneller klaar hebben wanneer de aanvraag wordt ingediend.

Merck meldde eerder dat molnupiravir is uitgetest op 775 mensen. Zij waren positief getest op het coronavirus, hadden milde klachten en behoorden tot een risicogroep, bijvoorbeeld door overgewicht of leeftijd. De proefpersonen namen vijf dagen lang elke 12 uur een pil. De ene helft kreeg molnupiravir, de andere helft een placebo, een nepmiddel om de uitkomsten te vergelijken. Van de mensen die molnupiravir kregen, belandde ongeveer 7 procent in het ziekenhuis, in de controlegroep moest 14 procent worden opgenomen. In die controlegroep overleden acht mensen aan een coronabesmetting, bij de ontvangers van de pil stierf niemand.