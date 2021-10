Transavia kan al zijn Marokko-reizigers deze week repatriëren

Iedereen die met Transavia naar Marokko is gevlogen, heeft ondanks het vliegverbod een mogelijkheid om deze week terug te komen. Er zijn nog voldoende plekken op de zeven overgebleven repatriëringsvluchten tot en met vrijdag, aldus een woordvoerster. De vliegmaatschappij kreeg van de Marokkaanse overheid toestemming voor in totaal tien vluchten naar Nederland tijdens het vliegverbod.

Het is daarmee niet gezegd dat geen enkele Nederlander vast komt te zitten in Marokko, laat de zegsvrouw weten. ‘Wij hebben alleen zicht op onze passagiers. Maar mensen die echt terug willen komen, kunnen dat.’ Met name op de vlucht donderdag van Marrakesh naar Amsterdam zou nog veel plek zijn. Ook de drie repatriëringsvluchten die Transavia sinds vrijdag uitvoerde, zaten niet helemaal vol.

‘Wij zien ook dat mensen zelf hun weg al vinden’, aldus Transavia. Zo zijn vluchten vanuit Marokko naar België en Frankrijk nog wel toegestaan. Mensen die met Transavia zouden vliegen, zouden in de tussentijd zo’n alternatieve route kunnen hebben geregeld. Mede daardoor blijven op een vlucht geboekte plaatsen soms leeg. Om dat zoveel mogelijk te voorkomen, belt en mailt Transavia zijn passagiers om te checken of zij nog van plan zijn de vlucht te nemen.

Maandag heeft Transavia drie vluchten van Marokko naar Nederland, waarvan die van Nador naar Rotterdam met 189 passagiers is volgeboekt. De voorlopig laatste vlucht tussen de landen is vrijdag, van Marrakesh naar Amsterdam. Transavia heeft nog geen plannen om ook na die tijd te blijven repatriëren.

Transavia-topman Marcel de Nooijer waarschuwde vrijdag nog dat de tien vluchten waarschijnlijk niet genoeg zullen zijn om iedereen die wil terug naar Nederland te brengen.

Marokko verbood met ingang van donderdag alle vluchten van en naar Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. De Marokkaanse autoriteiten zijn bang dat het oplopend aantal coronabesmettingen in deze landen overslaat naar het Noord-Afrikaanse land.