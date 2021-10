Activistische aandeelhouder roert zich bij Just Eat Takeaway

De activistische aandeelhouder Cat Rock Capital Management roert zich bij maaltijdbezorger Just Eat Takeaway, het moederbedrijf van onder meer Thuisbezorgd.nl. Cat Rock is ontevreden over de sterk gedaalde beurskoers van Just Eat Takeaway en vindt dat het bedrijf zijn Amerikaanse dochteronderdeel Grubhub voor het einde van dit jaar moet afsplitsen of verkopen.

Cat Rock, dat circa 6,5 procent van de aandelen Just Eat Takeaway bezit, is van mening dat het bedrijf momenteel zwaar wordt ondergewaardeerd op de Amsterdamse beurs. Die lage beurskoers brengt volgens de investeerder risico’s met zich mee. Zo kan Just Eat Takeaway kwetsbaar zijn voor een overnamebod tegen een lage prijs. Cat Rock vindt dan ook dat Just Eat Takeaway onmiddellijk actie moet ondernemen om die onderwaardering tegen te gaan. In juli sprak Cat Rock ook al zijn zorgen uit over de waardering van Just Eat Takeaway.

In een brief stelt Cat Rock dat de koers omhoog geholpen kan worden door afscheid te nemen van Grubhub, omdat die overname voor teveel afleiding heeft gezorgd bij Just Eat Takeaway en de financiële flexibiliteit heeft beperkt vanwege de kosten die met de deal waren gemoeid. De overname van Grubhub ter waarde van circa 7,3 miljard dollar in aandelen werd eerder dit jaar afgerond.

Cat Rock pleit bijvoorbeeld voor een gehele of gedeeltelijke verkoop van Grubhub aan supermarktketen Whole Foods, eigendom van Amazon. Volgens de investeerder kunnen die bedrijven dan beter de concurrentie aangaan met rivalen DoorDash en Uber Eats op de Amerikaanse markt voor maaltijd- en boodschappenbezorging.