Shell in kopgroep licht hogere AEX door stijging olieprijs

Het aandeel Shell behoorde maandag tot de sterkste stijgers in de Amsterdamse AEX-index, die licht vooruit ging. Het olie- en gasconcern bleef profiteren van de aanhoudende opmars van de olieprijzen. Beleggers waren verder vooral in afwachting van de stroom kwartaalcijfers die later deze week naar buiten komt. Op het Damrak komen KPN, Besi en ASMI dinsdag met resultaten. Het socialemediabedrijf Facebook geeft maandag na de slotbel op Wall Street een kijkje in de boeken.

De hoofdindex op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,1 procent in de plus op 814,03 punten. De MidKap steeg ook 0,1 procent, tot 1068,76 punten. De beurzen in Frankfurt en Londen wonnen tot 0,3 procent. De Franse CAC40-index daalde 0,1 procent.

Staalfabrikant ArcelorMittal ging aan kop in de AEX met een winst van ruim 2 procent. Shell dikte 1 procent aan. In de afgelopen twaalf maanden zijn de olieprijzen meer dan verdubbeld door de sterke vraag vanwege het economische herstel in de wereld uit de coronacrisis. Daar staat een krap aanbod op de oliemarkt tegenover. Techinvesteerder Prosus sloot de rij met een min van 1,6 procent.

Bankensector

In de MidKap was roestvrijstaalmaker Aperam de sterkste stijger met een plus van 2,5 procent. Bodemonderzoeker Fugro volgde met een winst van 1,6 procent. Technologiegroep TKH stond onderaan met een verlies van dik 2 procent.

In de bankensector werd bekendgemaakt dat de overname van de Italiaanse bank Monte dei Paschi door de grote branchegenoot UniCredit niet doorgaat. De Italiaanse regering en UniCredit konden het niet eens worden over de voorwaarden van de verkoop van de bank. UniCredit zake 2 procent in Milaan en Monte dei Paschi kelderde 8 procent. Monte dei Paschi is grotendeels in handen van de Italiaanse overheid, nadat Rome de bank in 2017 met miljarden te hulp moest schieten om te voorkomen dat die zou omvallen.

Novartis

In Londen klom HSBC 0,5 procent. De Britse bank zag de winst in het derde kwartaal fors stijgen en gaat voor 2 miljard dollar aan eigen aandelen inkopen. Novartis verloor 0,5 procent in Zürich, na tegenvallende onderzoeksresultaten van een mogelijke behandeling van longkanker van het Zwitserse farmaceutische concern, dat dinsdag met kwartaalcijfers komt.

De euro was 1,1646 dollar waard, tegen 1,1634 dollar op vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,7 procent tot 84,36 dollar. Brentolie kostte ook 0,7 procent meer, op 86,14 dollar.