PayPal nu niet geïnteresseerd in overname plaatjessite Pinterest

Persbureau Bloomberg meldde onlangs op basis van ingewijden dat de bedrijven gesprekken zouden voeren over een mogelijke samenvoeging. Er werd zelfs al een mogelijk prijskaartje geplakt op Pinterest. Het internetbedrijf zou 45 miljard dollar waard zijn, omgerekend bijna 39 miljard euro.

Gebruikers van Pinterest kunnen afbeeldingen die ze online vinden ‘vastpinnen’ en ordenen op thema, om bijvoorbeeld inspiratie op te doen voor het interieur. Tijdens het hoogtepunt van de coronacrisis won de site aan populariteit doordat mensen vooral thuis zaten. Maar afgelopen zomer erkende het bedrijf dat de interesse in Pinterest begon af te nemen na de versoepeling van veel coronamaatregelen.

PayPal, dat sinds het begin van de pandemie profiteerde van de verschuiving naar onlinewinkelen, was de afgelopen jaren vaker actief op de overnamemarkt. Het kocht in 2018 het Zweedse iZettle, onder meer bekend van pinapparaten die met de smartphone kunnen worden bediend. Een jaar later lijfde PayPal prijsvergelijker Honey Science Corp in voor 4 miljard dollar.