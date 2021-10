Even aandacht voor Facebook vanwege resultaten

Facebook komt maandag met kwartaalcijfers en voor het geplaagde socialemediabedrijf betekent dit dat de aandacht even wordt afgeleid van de vele schandalen. Een klokkenluidster heeft namelijk een reeks interne documenten naar buiten gebracht waardoor Facebook de laatste tijd in het nieuws is omdat het bedrijf niets deed met verontrustende interne onderzoeksresultaten en te weinig deed tegen nepnieuws en complottheorieën. Ook steeds meer medewerkers van het bedrijf voelen zich daar ongemakkelijk bij, volgens de onthullingen.

Daar komt nog bij dat het bedrijf bij overheden en toezichthouders steeds vaker in het vizier is. Zo gaan er bij sommige Amerikaanse politici stemmen op om Facebook, dat behalve van het gelijknamige sociale netwerk ook eigenaar is van Instagram en WhatsApp, op te splitsen.

Ook op het cijferfront is er mogelijk slecht nieuws voor Facebook. Concurrent Snap meldde bij de eigen kwartaalupdate last te hebben gehad van een wijziging in het mobiele besturingssysteem iOS van Apple. Daarin moeten apps die mensen volgen sinds april nadrukkelijk om toestemming vragen van hun gebruikers. Veel mensen kiezen ervoor om die toestemming niet te geven en dan weet de app veel minder over die gebruiker. Die informatie kan dan ook niet worden doorgespeeld naar adverteerders waardoor zij minder willen betalen voor reclamecampagnes.

Of de wijziging ook gevolgen heeft voor Facebook moet uiteraard nog blijken, maar het bedrijf lobbyde al voor de wijziging tegen de plannen van Apple. Ook nadat de verandering toch werd doorgevoerd herhaalde Facebook meermalen dat het tegenwind verwachtte van die stap.

Mogelijk maakt Facebook komende week overigens ook een nieuwe naam bekend voor het bedrijf. Dat heet nu nog hetzelfde als het sociale netwerk waar het mee begon, maar topman en oprichter Mark Zuckerberg wil juist op dat product minder nadruk leggen. Die aandacht moet in plaats daarvan richting de zogenoemde metaverse die het bedrijf wil bouwen. Die metaverse is een wereld in virtual reality waar sociale media, spellen en webwinkels samenkomen zodat gebruikers die wereld niet meer hoeven te verlaten.