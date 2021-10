China wil gebruik fossiele energie voor 2060 fors terugdringen

China streeft ernaar om het gebruik van fossiele brandstoffen tegen 2060 tot onder de 20 procent van het totale energieverbruik terug te brengen, staat in een zondag door staatsmedia gepubliceerd plan. Het plan volgt op een belofte van president Xi Jinping om het gebruik van steenkool in China drastisch te reduceren, met als doel in 2060 klimaatneutraliteit te bereiken. De opwekking en het verbruik van energie moet dan niet meer tot extra CO2-uitstoot leiden.