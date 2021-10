Opnieuw meer coronapatiënten in ziekenhuizen

Op de verpleegafdelingen van de ziekenhuizen liggen 563 Covid-patiënten. Dat is volgens het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) een stijging van 39 ten opzichte van zaterdag. Het afgelopen etmaal zijn 7 patiënten verplaatst naar een ziekenhuis in een andere regio.

Op de verpleegafdelingen werden 88 nieuwe patiënten opgenomen, zaterdag waren dat er 101. Het aantal nieuwe opnames op de ic betreft 17, dat zijn er 2 meer dan de instroom op zaterdag.

De instroom van covid-patiënten is afgelopen week gestegen voor zowel de ic’s als de verpleegafdelingen. ‘We zien dat in de afgelopen periode de instroom is verdubbeld. De bezetting stijgt nu ook en we verwachten dat die nog doorstijgt tot ongeveer 800 covid-patiënten in totaal op de ic en in de kliniek’, zegt Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ).