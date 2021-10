Staatsoliebedrijf Saudi Aramco wil in 2050 klimaatneutraal zijn

Olie- en gasconcern Saudi Aramco heeft toegezegd om in 2050 klimaatneutraal te zijn. De ambitie van het staatsbedrijf, de grootste exporteur van olie ter wereld, ligt daarmee in lijn met die van Europese branchegenoten zoals Shell en BP. Het gaat er daarbij alleen om de eigen uitstoot terug te brengen, niet die van klanten. ‘Dat is de verantwoordelijkheid van eindgebruikers, regelgevers en overheden’, zei topman Amin Nasser daarover.

Saoedi-Arabië maakte een paar uur eerder bekend in 2060 klimaatneutraal te willen zijn. Saudi Aramco gaat de komende jaren miljarden investeren in de productie van waterstof dat wordt gemaakt met behulp van aardgas. De zogeheten blauwe waterstof wordt als cruciaal gezien in de overgang naar duurzamere vormen van energie. Tegelijk blijft het staatsoliebedrijf geld uitgeven om de olieproductie op te voeren.

De belofte van Saudi Aramco komt in aanloop naar de COP26-klimaatconferentie, die in november in het Schotse Glasgow wordt gehouden. VN-klimaatpanel IPCC meldde eerder dit jaar dat de aarde in de komende twee decennia met 1,5 graad kan opwarmen als drastische maatregelen uitblijven om de uitstoot van broeikasgassen te beperken. De auteurs van het rapport concludeerden dat de mensheid ontegenzeggelijk verantwoordelijkheid draagt voor het opwarmen van de aarde.