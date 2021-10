Eurosceptici in Kroatië willen referendum over invoering euro

De Kroatische conservatieve en eurosceptische partij Hrvatski Suverenisti (Kroatische soevereinen) is zondag begonnen met het inzamelen van handtekeningen om een referendum af te dwingen over het invoeren van de euro als de munteenheid van het land. De eurosceptici hebben handtekeningen nodig van 10 procent van het electoraat, ongeveer 370.000 mensen. Ze zullen in de komende twee weken daartoe 250 locaties in het hele land opzetten.

De centrumrechtse regering van premier Andrej Plenkovic hoopt in de eerste helft van 2022 groen licht te krijgen van de EU voor invoering van de euro, wat begin 2023 zou moeten gebeuren. Plenkovic zegt dat de invoering van de euro tot de rente zal verlagen, de Kroatische kredietwaardigheid zal verbeteren en tot meer investeringen in de momenteel door toerisme gedomineerde economie zal leiden.

De eurosceptische partij, die vier afgevaardigden heeft in het 151 zetels tellende parlement, stelt daarentegen dat de economie te zwak en niet-concurrerend is om de euro in te voeren en dat dit prijsstijgingen zal veroorzaken.

Meerderheid

De regering zegt dat een referendum niet nodig is, met het argument dat Kroaten al een gemeenschappelijke munt hebben geaccepteerd toen ze bijna tien jaar geleden in een referendum stemden om lid te worden van de EU. Volgens recente opiniepeilingen is een meerderheid van de kiezers voor invoering van de euro.

Als voor 7 november voldoende handtekeningen voor een referendum zijn verzameld, wordt het Grondwettelijk Hof de volgende vraag voorgelegd: was de kwestie van de invoering van de euro al behandeld op het moment van toetreding tot de EU, op 1 juli 2013, of dient de kwestie nu te worden bezegeld per referendum?