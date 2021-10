Vastgoedconcern Evergrande hervat werk aan meer dan 10 projecten

Het Chinese vastgoedconcern Evergrande heeft het werk hervat aan meer dan tien projecten in zes steden, waaronder Shenzhen. Dat meldt het bedrijf nadat eerder deze bekend werd dat langverwachte rentebetalingen zijn gedaan. Evergrande liet in augustus weten dat het werk aan sommige vastgoedprojecten was opgeschort omdat het leveranciers en aannemers niet op tijd kon betalen.