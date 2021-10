Nieuwe groep Midden-Amerikaanse migranten zet koers richting VS

De karavaan slaagde erin te vertrekken ondanks de aanwezigheid van veiligheidstroepen van de Mexicaanse migratieautoriteit INM en de nationale garde. De stoet zette aanvankelijk koers richting Mexico-Stad, maar sommigen willen proberen om de Verenigde Staten te bereiken.

De US Customs and Border Protection, de Amerikaanse overheidsdienst die belast is met de grensbewaking, meldde vorige week dat in september 192.000 migranten werden betrapt toen ze probeerden vanuit Mexico illegaal de VS binnen te komen.

‘Blijf in Mexico’-regel

Onder voormalig Amerikaans president Donald Trump introduceerden de VS de ‘blijf in Mexico’-regel. Daardoor moesten asielzoekers voor de volledige duur van hun procedure in Mexico blijven. Huidig president Joe Biden schafte de regel kort na zijn aantreden af, maar een federale rechter in Texas draaide die beslissing terug. Desondanks nam het aantal mensen dat probeert de VS te bereiken toe sinds het aantreden van Biden.

Steeds meer mensen verlaten Centraal-Amerika vanwege de armoede die daar heerst. Zij hopen via Mexico door te reizen naar de Verenigde Staten, waar ze een betere toekomst hopen op te bouwen.