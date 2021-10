Noodopvang voor zo’n honderd vluchtelingen in Middelburg

Met de opvangplek geeft de Zeeuwse gemeente gehoor aan de oproep van onder meer het demissionaire kabinet om het azc in het Groningse Ter Apel te helpen met de opvang van asielzoekers. Daar sliepen afgelopen week 750 mensen in de nachtopvang, terwijl er plaats was voor 275. Vanaf de aanmelding in Groningen moeten asielzoekers worden doorgeplaatst naar andere centra in het land, maar door een gebrek aan plekken stokt die doorstroom. Om te voorkomen dat mensen in tenten opgevangen moeten worden, is aan burgemeesters gevraagd noodopvangplekken te creëren. Nog dit weekend wil het kabinet duizend opvangplekken realiseren.

De opvang in Middelburg is in eerste instantie voor de periode van een half jaar, waarna dit met opnieuw een half jaar verlengd kan worden. De Veiligheidsregio Zeeland neemt de eerste organisatie op zich, later wordt de opvang overgedragen aan het COA.