Regisseur 'kapot' van verlies doodschoten collega Hutchins

Joel Souza, de regisseur die vrijdag gewond raakte bij het schietincident op de filmset van Rust, is "kapot" van het verlies van zijn collega Halyna Hutchins. De 42-jarige cameravrouw overleed nadat acteur Alec Baldwin haar per ongeluk doodschoot met een geweer. Souza zelf raakte gewond en moest naar het ziekenhuis.

"Ik ben kapot van het verlies van mijn vriend en collega, Halyna. Ze was aardig, levendig, ongelooflijk getalenteerd, vocht voor elke centimeter en pushte me altijd om beter te worden", laat Souza weten aan de website Deadline. Na een korte ziekenhuisopname mocht Souza weer naar huis. "Mijn gedachten zijn in deze zeer moeilijke tijd bij haar familie."

In het geweer, dat diende als rekwisiet, zat één echte kogel. Verder bevatte het wapen losse flodders: daardoor komt er een knalgeluid uit het wapen maar geen kogel. Zo'n wapen met losse flodders wordt vaker gebruikt bij filmopnames. Er is geen aanklacht tegen Baldwin ingediend. Hij wist niet dat er een echte kogel in het wapen zat. Na ondervraging door de politie werd de acteur vrijgelaten. De opnames van de film liggen voorlopig stil.

Souza bedankt iedereen voor de steun die hij heeft ontvangen. "Het zal me zeker helpen bij mijn herstel", laat hij weten. Baldwin schreef vrijdagavond op Twitter dat hij "in shock" en "verdrietig" is door de gebeurtenis.