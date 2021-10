Extinction Rebellion geeft vleermuizen weer ruimte bij Nedcar

Zo’n 25 actievoerders hebben zaterdagmiddag folie verwijderd dat om bomen was gewikkeld in het Sterrebos naast Nedcar in Born. De actievoerders deden dat om vleermuizen de mogelijkheid te geven in de bomen te overwinteren. Klimmers van Extinction Rebellion trokken van grote hoogte folie en zeilen uit de bomen omlaag.