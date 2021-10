Salvini hekelt proces ‘van fans van illegale immigratie’

Hij twitterde zaterdag voor aanvang van de behandeling vanuit de rechtbank in Palermo een foto met daaronder de tekst: ‘Het proces dat links en de fans van illegale immigratie wilden, begint: hoeveel gaat het Italiaanse burgers kosten?’.

Salvini, partijleider van de rechts-populistische Lega Nord en minister van juni 2018 tot augustus 2019, hield in de zomer van 2019 een schip van de reddingsorganisatie Open Arms tegen met 147 vluchtelingen aan boord. Zij waren gered op de Middellandse Zee. Salvini wilde dat Spanje de vluchtelingen toeliet of dat andere EU-landen zouden toezeggen de migranten over te nemen. Zij mochten na zes dagen alsnog het schip verlaten, nadat de openbaar aanklager het schip in beslag had genomen.

Getuige

De politicus beweert in het belang van Italië te hebben gehandeld en migranten ervan te willen weerhouden de gevaarlijke oversteek van Afrika naar Italië te wagen. Zijn besluit zou bekrachtigd zijn door de toenmalige regering van premier Giuseppe Conte. Het Openbaar Ministerie wil Conte als getuige horen, evenals Luciana Lamorgese en Luigi Di Maio, de huidige ministers van Binnenlandse Zaken en Buitenlandse Zaken.

De hoorzitting van de rechtbank is zaterdag naar verwachting grotendeels procedureel van aard, waarbij rechter Roberto Murgia moet beslissen over het horen van getuigen.