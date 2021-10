Singapore eist vaccinatie of negatieve test voor toegang tot werk

Singapore laat vanaf volgend jaar alleen nog mensen die gevaccineerd zijn of recent hersteld van corona vrijelijk toe tot hun werkplaats. Mensen die niet gevaccineerd of hersteld zijn, zullen zich dan dagelijks moeten laten testen om aan te tonen dat ze het virus niet hebben.

De tests moeten door werknemers zelf betaald worden. Voor mensen die om medische redenen geen vaccin hebben gekregen of zwangere vrouwen wordt geen uitzondering gemaakt.

Singapore is niet het eerste land dat dergelijke eisen stelt. In Europa is in Italië ook een vaccinatiebewijs, de zogenoemde Green Pass, noodzakelijk om naar het werk te kunnen. Ook daar kunnen ongevaccineerden kiezen om zich te laten testen en dat zelf te bepalen. De invoering van de maatregel vorige week leidde wel tot protesten, maar zorgde ook voor een toename van de vaccinatiegraad en dat was het doel van de regering van premier Mario Draghi.