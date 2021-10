Turkse defensieminister waarschuwt voor allianties binnen de NAVO

Volgens het Turkse ministerie van Defensie heeft minister Hulusi Akar na een bijeenkomst in Brussel met collega-ministers van de NAVO-landen gezegd dat zulke allianties ‘zowel de NAVO als onze bilaterale betrekkingen zullen schaden en het vertrouwen doen wankelen’.

NAVO-bondgenoten Griekenland en Frankrijk kwamen in september een strategisch samenwerkingspact op militair en defensiegebied overeen, waaronder een Griekse order voor drie Franse fregatten ter waarde van ongeveer 3 miljard euro. Eerder kochten de Grieken ook al voor miljarden aan Franse gevechtsvliegtuigen.

Externe dreiging

Volgens de Griekse premier Kyriakos Mitsotakis stelt de overeenkomst de twee landen in staat elkaar te hulp te schieten in het geval van een externe dreiging. Tussen de NAVO-bondgenoten Griekenland en Turkije bestaan al jaren spanningen, onder meer over de maritieme grenzen.

Ze legden eerder dit jaar echter verkennende contacten over hun geschillen. Akar zei in Brussel dat hij een positieve en constructieve ontmoeting had gevoerd met zijn Griekse collega. ‘We verwachten in de komende periode positieve resultaten van deze gesprekken’, aldus Akar.