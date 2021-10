Wandelaars klimaattocht door Nederland komen aan in Rotterdam

Zo’n vierhonderd wandelaars die meedoen aan een klimaattocht door Nederland bereiken zaterdag Rotterdam. De wandeltocht is georganiseerd door duurzaamheidsorganisatie Urgenda en voert de komende week verder door Schotland. Het Nederlandse deel van de wandeling begon ruim twee weken eerder in Groningen en besloeg in totaal 410 km.

Deelnemers aan de zogenoemde Climate Miles legden etappes van 20 tot 30 kilometer af. In totaal liepen 2000 mensen mee, aldus de organisatie. De laatste etappe in Nederland begint zaterdag om 09.00 uur in Gouda en eindigt op de Maasboulevard in Rotterdam.

Het eindpunt is Glasgow, waar vanaf 31 oktober de internationale klimaattop COP26 wordt gehouden. Vanuit Rotterdam nemen 55 deelnemers een trein naar Edinburgh, waar ze nog 90 kilometer verder lopen naar de klimaatconferentie van de Verenigde Naties.

Met de tocht vraagt Urgenda aandacht voor de klimaatcrisis en voor de mogelijke oplossingen. Volgens de organisatie is de klimaattop ‘cruciaal’, omdat ‘we inmiddels nog maar 9 jaar hebben om de opwarming van onze aarde onder de 1,5 graden te houden en onze uitstoot naar netto nul te brengen. We kunnen ontwrichtende klimaatverandering nog grotendeels voorkomen, de oplossingen zijn er al. Maar dan moeten we nú versnellen en opschalen.’

Tijdens de tocht gaat Urgenda-directeur Marjan Minnesma elke dag in gesprek met experts over verschillende klimaatthema’s. Die gesprekken zijn terug te luisteren op een podcast.