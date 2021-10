Ziekenhuisbestuurders willen actie van overheid om coronacijfers

Het RIVM becijferde onlangs dat meer dan vier van de vijf van de ic-patiënten die tussen 1 september en 3 oktober werden opgenomen, en van wie de vaccinatiestatus duidelijk is, ongevaccineerd is. Volgens Wim van Harten, bestuurder van het ziekenhuis Rijnstate in Arnhem, is het niet waarschijnlijk dat de vaccinatiegraad onder Nederlanders binnenkort boven de 90 procent komt. ‘Dan zul je andere maatregelen moeten doorvoeren, want in de zorg dreigt overbelasting.’

Bestuursvoorzitter Nardo van der Meer van het Catharinaziekenhuis in Eindhoven stelt dat mensen die niet zijn gevaccineerd, nu meer kans lopen Covid-19 op te lopen. ‘We moeten die kans juist minimaliseren. Aangezien we in Nederland vaccinaties niet gaan verplichten, zul je andere maatregelen moeten doorvoeren. Dat begint bij: versoepelingen niet uitbreiden en zelfs iets terugbrengen.’

Sinds de versoepelingen van eind september loopt het aantal besmettingen op en neemt ook de druk op de zorg toe. In totaal verzorgen de ziekenhuizen momenteel 698 patiënten met Covid-19. Het is voor het eerst sinds half augustus dat er weer meer dan 500 coronapatiënten een bed in de ziekenhuizen bezet houden, meldde Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Op 5 november geeft het kabinet een update over de coronamaatregelen. Haagse bronnen meldden eerder op vrijdag in het kabinet momenteel geen paniek is om de toenemende coronacijfers. De regering blijft waakzaam, maar ziet volgens de ingewijden geen reden om al eerder te besluiten over het al dan niet aanscherpen van de coronaregels.

Chantal Bleeker-Rovers van het Radboudumc pleit ervoor juist wel maatregelen te treffen. ‘Als je nu ingrijpt, kunnen de maatregelen kleiner zijn’, zegt de internist-infectioloog. ‘De overheid moet mensen ervan bewust maken dat corona nog niet voorbij is en hameren op maatregelen zoals het houden van de anderhalve meter en thuiswerken. De urgentie van de boodschap is compleet verloren gegaan. Als je nu wacht, dan kom je op een punt dat je zwaardere maatregelen nodig hebt.’