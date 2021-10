Partijen zwijgen wederom over formatievoortgang

Het blijft ook deze week stil rondom de formatie. De afgelopen dagen zaten de onderhandelaars van VVD, D66, CDA en ChristenUnie niet allemaal meer aan dezelfde tafel, maar spraken in kleinere groepen over deelonderwerpen. Wat er precies is besproken, willen ingewijden niet zeggen. Wel is volgens een bron "de sfeer goed". De partijen gaven eerder al aan "radiostilte" in acht te nemen, om zo het formatieproces niet te verstoren.

Deze week is de formatie in een "verdiepende fase" terechtgekomen, aldus informateur Wouter Koolmees (D66) afgelopen maandag. Alle belangrijke onderwerpen, zoals stikstof of de wooncrisis, zijn al voorbijgekomen en worden nu verder uitgewerkt. Volgens Koolmees is er nog "heel veel werk" te verrichten.

De onderhandelaars praten maandag weer gezamenlijk verder, wederom in het 'Logement' aan het Plein in Den Haag. Maandagochtend schuift demissionair coronaminister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) aan bij secondanten Sophie Hermans (VVD), Rob Jetten (D66), Pieter Heerma (CDA) en Carola Schouten (CU). Nadat hij in de middag vertrokken is, komen partijleiders Mark Rutte (VVD), Sigrid Kaag (D66), Wopke Hoekstra (CDA) en Gert-Jan Segers (CU) weer erbij.

De Zwaluwenberg

Vanaf volgende week woensdag overleggen de partijen gedurende drie dagen op landgoed De Zwaluwenberg in Hilversum. Hier spraken de partijleiders eerder ook al met elkaar, onder begeleiding van informateur Johan Remkes. De week daarna gaan de gesprekken verder in het provinciehuis van Groningen.

Sinds enkele weken is de impasse in de formatie doorbroken, nadat D66 toch bereid bleek te onderhandelen over een coalitie van VVD, D66, CDA en CU. Kaag wilde dat lange tijd niet, maar besloot toch over te gaan tot gesprekken omdat anders nieuwe verkiezingen de enige andere optie zou zijn. "Die verlammen de politiek tenminste nog een halfjaar", zei Kaag eind september.