Zakenpartner Trump-vertrouweling Giuliani veroordeeld

Een Amerikaanse jury heeft een oud-zakenpartner van raadsman Rudy Giuliani van oud-president Trump schuldig bevonden. Lev Parnas, die betrokken was bij pogingen om in Oekraïne schadelijke informatie over Trumps Democratische rivaal Joe Biden boven water te halen, heeft wetgeving rond de financiering van verkiezingscampagnes overtreden. De straf wordt in januari bepaald.

De in Oekraïne geboren Parnas en een medeverdachte stonden onder meer terecht omdat ze Russisch geld aan politici in een aantal Amerikaanse staten hebben gedoneerd voor het opzetten van cannabisbedrijven. Zij hebben daarbij de Amerikaanse regels over bijdragen van buitenlanders aan verkiezingscampagnes overtreden.

De aanklagers gingen tijdens de rechtszaak niet in op de rol van Parnas en Trumps voormalige advocaat Giuliani in de Oekraïne-zaak, die leidde tot de eerste -mislukte- impeachmentpoging tegen Trump. Toen Parnas en zijn medeverdachte twee jaar geleden werden aangeklaagd was die kwestie nog wel een prominent argument.

Parnas zei vorig jaar dat Trump wist dat Giuliani hem had opgedragen om aan Oekraïne duidelijk te maken dat alle Amerikaanse hulp aan het land zou worden opgeschort als er geen onderzoek naar Biden zou komen.