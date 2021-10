Snap en Intel grote verliezers op Wall Street

Socialmediabedrijf Snap en chipfabrikant Intel waren vrijdag grote verliezers op de beurzen in New York. Beleggers waren niet blij met aankondigingen die de bedrijven deden bij hun kwartaalberichten. De stemming onder Amerikaanse beleggers was over de gehele linie niet al te best. Dat kwam door opmerkingen van centralebankhoofd Jerome Powell. Hij uitte zijn zorgen over de hoge inflatie. Die houdt waarschijnlijk wat langer aan dan eerder gedacht, al gaat het volgens de voorzitter van de Federal Reserve wel nog steeds om een tijdelijk fenomeen.