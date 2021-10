In steden extra aandacht voor allochtonen en jongeren

Om ziekenhuisopnames te voorkomen, proberen GGD’en in steden de vaccinatiegraad op te krikken. Ze gaan langs in moskeeën, kerken en buurthuizen om informatie te geven en meteen te prikken.

Net als op de Biblebelt ligt de vaccinatiegraad tegen corona in grote steden relatief laag. In Rotterdam is 67 procent van de 12-plussers volledig gevaccineerd, in Den Haag 70 procent en in Amsterdam 73 procent. Utrecht scoort met 81 procent hoog, vrijwel gelijk aan het landelijk gemiddelde (81,4 procent).

De lagere vaccinatiegraad wordt in grote steden vermoedelijk onder andere veroorzaakt door mensen met een niet-westerse achtergrond die minder bereid waren tot vaccinatie, bleek ..

