Veroordeelde miljonair Durst aangeklaagd voor moord op echtgenote

De 78-jarige Amerikaanse miljonair Robert Durst, die vorige week levenslang kreeg opgelegd voor de moord op een vriendin, wordt ook aangeklaagd voor de moord op zijn in 1982 verdwenen vrouw, meldt The New York Times. De aanklacht van een politieonderzoeker van de staat New York is gebaseerd op het dossier en tal van gesprekken met getuigen, schrijft de krant.

De schatrijke vastgoedman werd veroordeeld nadat een jury hem schuldig had bevonden aan het doodschieten van zijn vriendin Susan Berman in 2000. Durst werd daarvoor in 2015 opgepakt. Hij had in een documentaire gezegd dat hij meer moorden op zijn geweten had. Waarschijnlijk dacht hij toen hij naar de wc ging tijdens de opnames dat zijn microfoon niet aan stond.

Volgens de aanklagers heeft Durst zijn eerste vrouw Kathleen McCormack laten verdwijnen met hulp van Berman. Omdat hij bang was dat zij de politie zou vertellen wat er met zijn vrouw was gebeurd bracht hij haar om. De advocaat van de familie van McCormack reageerde verrast op de nieuwe aanklacht.

Niet lang na het vonnis werd de bejaarde zakenman in een ziekenhuis in Californië aan de beademing gelegd na een besmetting met het coronavirus.